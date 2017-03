Mel, sobre Rubén Castro, Pardo, Ceballos y Petros

Pepe Mel, quien dice no tomarse como especial el partido ante el Betis, al no disputarse en el Benito Villamarín, ha hablado este martes, tanto en sala de prensa como en Radio Sevilla.

"Será más extraño cuando me enfrente al Betis en Sevilla, pero ahora hay un trabajo muy importante por delante en el Deportivo para pensar en ello. El Betis tiene unas virtudes definidas, buen juego por fuera con Durmisi... Destacaría a Ceballos como su jugador más diferente. Además, Petros es un gran trabajador y recuperador de balones; han acertado con Rubén Pardo porque desde que se fue Beñat no han tenido un jugador que les diera ritmo y supiera marcar los tiempos; y arriba, si la coge Rubén Castro con ventaja estás muerto,. Es su hombre más peligroso. He estado seis años con él, sé lo que digo: si hay alguien a quien se debe tener atado, ése es Rubén Castro. Los defectos me los guardo para no dar pistas ", ha comentado el madrileño.

"Yo valoro ahora al Betis como rival. Fuera de casa juegan más cómodos, suelen jugar con cinco defensas y son muy compactos. Si ganamos este miércoles, ya metemos en el lío al Málaga, al Betis a un punto y sería más importante por el estado anímico de afición y jugadores", ha terminado diciendo el expreparador verdiblanco, quien nunca ha derrotado al Betis (tres derrotas y un empate).