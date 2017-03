Víctor: "Queremos encarrilar dos victorias consecutiva fuera de casa"

Víctor Sánchez del Amo, técnico del Betis, ha comparecido hoy en sala de prensa antes de enfrentarse este miércoles al Deportivo en el partido que tenían aplazado. "Nos tomamos el partido como una bola extra tras el partido que perdimos en casa ante la Real. Conseguir la victoria en La Coruña puede hacer buena esta jornada, podemos arreglarla en cierto modo, esa es la ilusión y la motivación. Vamos a ver si somos capaces de encarrilar dos victorias consecutivas fuera de casa, esa es la perspectiva con la que afrontamos el partido", ha comentado el míster verdiblanco.

En cuanto al cambio del banquillo en Riazor, ahora con Pepe Mel, Víctor ha dicho: "Incorporan jugadores que fueron importantes la temporada pasada. Ahora están entrando jugadores que no lo hacían antes, están consiguiendo buenos resultados. Será un partido complicado, intenso, con alternativas y esperamos hacerlo bien para sacar la victoria que buscamos. Tenemos es mucha información ambos equipos. Nos conocemos muy bien pero luego hay que jugar el partido, el acierto en la toma de decisiones y en la ejecución es donde se marca la diferencia".

Imagen fuera de casa: "Nos tomamos todos los partidos con la obligación de ganar. Además es un reto porque queremos competir, no tenemos regularidad en los resultados pero sí una constante en la idea de juego, lo muestra en los partidos. Así, cada semana podremos estar más cerca de los buenos resultados".

Un rival más motivado: "Han entrado jugadores con experiencia, han aumentado el nivel competitivo. Con Garitano estaban haciendo buen fútbol pero les penalizaban los errores, esa dinámica de juego la mantienen porque es muy poco tiempo para un nuevo entrenador. No se puede con poco margen de maniobra cambiar tanto, no es fácil plantear cambios y se va de forma más progresiva. Intenta ser un equipo más compacto y aprovecha muy bien el balón parado con la incorporación de Fajr, además de Çolak".

El Deportivo se queja del calendario: "Son las circunstancias que nos tocan sufrir a todos. Jugamos tres partidos en seis días, algo que no he hecho en mi vida. Un día más de recuperación se nota mucho. Hemos sufrido una lesión, la de Jonas, por tantos partidos seguidos, nosotros no manejamos el calendario, nos adaptamos".

Míchel al Málaga: "Le deseo mucha suerte, dos miembros de aquí fuimos de su cuerpo técnico, mucha suerte para él".