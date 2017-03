Ceballos: "Un error arbitral hace que nos llevemos un punto"

Dani Ceballos ha vuelto a ser el futbolista encargado de hablar con los medios sobre el césped de Riazor, una vez concluido el encuentro entre el Deportivo y el Real Betis. "Otra vez me toca hablar a mí. Hemos merecido la victoria, pero un error arbitral hace que nos llevemos un punto. Es una jugada donde dos jugadores van a disputar un balón en el punto de penalti y no es tan claro como para señalar la pena máxima. La verdad es que nos vamos con la sensación de que el equipo ha estado bien en muchas fases del encuentro pero el punto no es del todo malo", afirmó el centrocampista utrerano.