Mel busca que su efecto no se diluya

Tácticamente, los cambios entre el Deportivo de Garitano y el de Mel no son fáciles de apreciar a simple vista, si bien resulta incuestionable que, con cuatro puntos de seis posibles, la llegada del míster madrileño ha sentado bastante bien a los coruñeses. Ahora, el ex preparador bético tratará de que el efecto que ha causado su desembarco en Riazor no se diluya como la gaseosa, con el fin de que la recuperación anímica contagie a lo futbolístico y el cuadro albiazul se aleje cuanto antes del descenso.

Para conseguirlo, Pepe ha rehabilitado a varios de los futbolistas que habían caído en el ostracismo con su antecesor, como por ejemplo los capitanes. Así, Mosquera (de momento, por la lesión de Guilherme, si bien se está ganando los galones) se ha hecho un hueco en el doble pivote, que, con Mel, nunca es de marcado y único perfil defensivo, al tiempo que Laure y Bergantiños acumularon algunos minutos. Quizás el caso más flagrante sea el del cancerbero Germán Lux, que ha vuelto a aferrarse a la titularidad en detrimento de Tyton. Arribas (al que el entrenador de Hortaleza dio la oportunidad en la elite como rayista) o Fayçal Fajr son otros ejemplos palpables del carácter que desea imprimir a su Deportivo un entrenador que, poco a poco, planea exprimir el potencial por fuera de su plantilla. Por el momento, se decanta por el 1-4-2-3-1, pues no ve al imprescindible Çolak en el eje ni en banda.



Lux: En quien confiar

Mucho de su crédito se debe a sus extraordinarios reflejos bajo palos y en el mano a mano.

Juanfran: Sube y se queda

Jugador que llega bastante bien, pero al que le cuesta más recular. Goza de un centro destacado.

Arribas: Con condiciones

Central con grandes aptitudes (anticipación, briega, juego aéreo) al que pesa la concentración.

Sidnei: Es el jefe

Lleva el peso de la zaga con carácter. Buen manejo, la saca jugada y va genial de cabeza.

Luisinho: Centrado, suma

Cuando está implicado, aporta empuje y esfuerzo. Correcto en la resta, se atreve a tirar desde lejos.

Mosquera: El ´tempo´

Asegura briega en la recuperación y temple para manejar los partidos. Brilla en la conducción y en el pase.

Borges: Llegador

El costarricense es el segundo máximo goleador, tras Andone. Tiene llegada y buena definición.

Çolak: Imaginación

Precisión, magia, regate, último pase y buen golpeo. Jugador con clase, aunque intermitente.

Carles Gil: Desborde

Futbolista vertical y desequilibrante. Velocidad en banda que combina con potencia y buenos servicios.

Fayçal Fajr:Genera y ejecuta

Con Mel, estaba cantado su regreso al once. Clarividencia desde la segunda línea y gran pegada.

Florín Andone: el más peligroso

Máximo artillero del Deportivo de La Coruña, con siete dianas en Liga, vive en exceso de sus rachas, llegando a sumar una sequía goleadora de diez jornadas, la cual frenó con seis goles y dos asistencias en las siguientes seis entregas. Se trata de un delantero que, pese a ello, trabaja tanto en ataque como en labores defensivas para y por el equipo, transmitiendo su motivación y entrega a sus compañeros. Ha ganado en confianza, con lo que aporta no sólo su oportunismo y su astucia en el área, sino también una impagable labor de presión alta e incordio a la zaga rival.