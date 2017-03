Víctor: "Una jugada en la que no hay nada nos priva de lograr victoria"

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Betis, ha afirmado que "una jugada en la que no había nada" en el partido ante el Deportivo (1-1) ha sido castigada con penalti por el colegiado catalán Álvarez Izquierdo y ha "privado" a su equipo de la victoria en Riazor.

"No he visto la jugada pero por lo que me dice todo el mundo no hay absolutamente nada. Nos ha privado de conseguir una victoria y nos deja muy cabreados. No hablamos nunca de decisiones arbitrales pero en las últimas jornadas nos han perjudicado, no hemos tenido suerte y da mucha rabia", declaró en rueda de prensa.

Víctor consideró que a lo largo del partido "ha habido momentos para ambos equipos" y dijo que el suyo hizo "25 minutos muy buenos" en el arranque del choque y también en un tramo del segundo tiempo en el que se adelantó.

"En la segunda parte defensivamente el equipo ha dado un nivel muy alto, nos ha costado enfriar el encuentro, pero lo hemos conseguido en el último tramo, nos pusimos por delante, y tuvimos ocasiones para hacer el 0-2", opinó Víctor en su regreso a Riazor.