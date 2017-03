Álvarez Izquierdo arbitrará el Betis-Osasuna

LaLiga de Fútbol Profesional ha dado a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 28 de LaLiga Santander. El Betis jugará el sábado 18 de marzo en el Estadio Benito Villamarín ante Osasuna y el colegiado encargado de dirigir el encuentro será Alfonso Javier Álvarez Izquierdo.

El conjunto verdiblanco no tiene muy buenos recuerdos del colegiado catalán, árbitro que ayer en Riazor señaló el polémico penalti de Pezzella sobre Borges en el minuto 93'.

Álvarez Izquierdo ha dirigido al Real Betis en 21 partidos, 17 de ellos de liga, y el balance no es nada bueno para los heliopolitanos, que han cosechado 6 victorias, 6 empates y 9 derrotas con el catalán como colegiado.

Así queda distribuida la designación arbitral para la jornada 28:

UD Las Palmas-Villarreal Vicandi Garrido (C. Vasco)

Eibar-Espanyol Fernández Borbalán (C. Andaluz)

Betis-Osasuna Álvarez Izquierdo (C. Catalán)

Athletic Club-Real Madrid Jaime Latre (C. Aragonés)

Alavés-Real Sociedad Del Cerro Grande (C. Madrileño)

Leganés-Málaga Mateu Lahoz (C. Valenciano)

Atlético de Madrid-Sevilla Gil Manzano (C. Extremeño)

Sporting de Gijón-Granada Estrada Fernández (C. Catalán)

Barcelona-Valencia Hernández Hernández (C. Las Palmas)

Deportivo de La Coruña-Celta de Vigo Martínez Munuera (C. Valenciano)