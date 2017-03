Joaquín, autocrítico: "Nos faltó inteligencia en los últimos minutos"

Joaquín Sánchez, capitán del Betis, sigue apurando los plazos para volver a cuanto antes a jugar. Mientras tanto, el portuense da la cara por los suyos después del empate en Riazor. El portuense se ha mostrado autocrítico. "No vamos a negar la realidad, no llegamos a tener esa regularidad para estar en la zona de arriba y disfrutando para que la afición venga con otra cara a ver los partidos, esa es la verdad. Yo que lo vivo dentro sé que el equipo trabaja para que los resultados vengan lo antes posible, y en esa filosofia estamos", ha dicho en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

En cuanto al partido de Riazor, Joaquín defendió el buen partido de sus compañeros aunque lamentó la acción del penalti. "Hicimos un partido muy digno, en todas las líneas, compitiendo bien, teníamos más probabilidades de ganar que de otra cosa pero en estas circunstancias, donde cualquier pequeña cosita te perjudica más de la cuenta... El penalti supuso el empate, después se habla de si es riguroso o no, la verdad que es te quedas con dos puntos menos y te vas con mal sabor de boca", ha admitido.

Para Joaquín, "lo más inteligente hubiera sido contrarrestarlo teniendo el balón". "Es lo que nos faltó en los últimos minutos, durante el partido tuvimos el balón, pero el Deportivo aprieta, nos metemos atrás y ahí viene el gol. Quizás por un poco de inexperiencia nos faltó eso, tener un poquito más el balón", ha añadido.

Por suerte, los equipos de abajo están muy mal, algo que Joaquín reconoce abiertamente: "Está claro, afortunadamente tenemos un colchón de puntos importante pero no nos podemos relajar".

Entrando en su recuperación, el portuense ha lamentado que la lesión llegara en su mejor momento: "Me da coraje porque estaba disfrutando, estaba jugando a un nivel difícil de tener a mi edad. Llegó en Navidad, un momento complicado, primero fue el sóleo y luego el esguince de rodilla... Son cosas del fútbol y está a la orden del día desgraciadamente. Me ha cortado un momento bonito pero ya estoy a disposición del entrenador, para 90 minutos me costaría, pero sí para coger ritmo y estar al 100% lo antes posible".

Estado de Rubén Castro: "Rubén es y sigue siendo importante para nosotros. No está entrando y sorprende porque siempre está en el once, pero siempre digo que por encima de todo está el equipo. Hay que trabajar y respetar, ayudar dentro o fuera del campo. Rubén sigue siendo importante, lo veo en cada entrenamiento y sé que nos va a dar muchas alegrías. Está claro que vamos a tener Rubén para rato".

Ahora, el Bernabéu, difícil plaza: "Por eso hubiera sido importante amarrar los tres puntos de Riazor, porque allí nos va a tocar sufrir, pero jamás con la idea de ir con el partido perdido, porque no sería profesional, vamos a ir a plantarle cara al Madrid, a hacer las cosas bien y sacar algo positivo porque ellos en casa son muy potentes. No le hacen falta hacer un partido sobresaliente para ganar, por eso es el Real Madrid".

Volverá más fuerte que antes: "Ya me han retirado unas pocas de veces. Tengo claro que me va a costar coger el ritmo de competición, casi dos meses parado, pero espero estar a un nivel de poder competir en el último tiro de Liga".

Rendimiento de Dani Ceballos: "No teníamos ninguna duda nadie. Al principio de temporada tuvo unos momentos complicados, pero son cosas que a la larga te ayudan y es lo que le está pasando a Dani. Marca la diferencia cuando está bien y afortunadamente está haciendo unos partidos extraordinarios".