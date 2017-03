Dani Ceballos y Durmisi, las ventas más claras

Dani Ceballos es, junto a Adán, el futbolista de la plantilla verdiblanca con mayor valor de mercado, según el baremo de la web especializada ´Transfermarkt´. El utrerano, que ha crecido extraordinariamente en su juego desde el relevo en el banquillo bético, es uno de los pocos faros entre tanta oscuridad heliopolitana, mejoría que ha despertado el interés de clubes importantes de España y el extranjero. El Atlético de Madrid sigue al quite, hasta el punto de que no descarta pagar una cláusula que se eleva a 12 millones y que, a partir del 1 de julio, subiría tres kilos. No obstante, en La Palmera son mayoría los que preferirían hacer caja con Durmisi, por el que, si no el Liverpool, sí otros clubes británicos se acercarían al listón contractual, que está en 20 millones.