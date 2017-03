La espina de Joaquín de no vestir de blanco

Joaquín ya ha dejado atrás su lesión y está deseando poder ayudar al equipo y, tras ver el empate en Riazor desde el banquillo, espera poder jugar algunos minutos contra el Real Madrid, un equipo por el que estuvo a punto de fichar en su día y que le dejó esa espinita.

"Estoy entrenando al cien por cien, pero después de dos meses parado, tengo que coger ritmo de competición. Víctor está deseando contar conmigo. Si Dios quiere, ayudaré al equipo algunos minutos en la segunda parte", señaló el capitán del Betis en la Ser, donde recordó su frustrado fichaje por los blancos hace ya muchos años: "Haber podido jugar en el Real Madrid es una espina que se me quedó clavada. El día que me retire, quizás sea una de las cosas que recuerde con más tristeza de mi carrera deportiva. Pero bueno, yo he sido muy feliz siempre y eso ha hecho que no me acuerde mucho".

Volviendo al partido de mañana, el portuense señaló que "la motivación sube siempre por jugar en un campo como el del Real Madrid y contra un equipo tan grande como ése". "Uno sabe que si hace un buen papel repercutirá en todos los sentidos. Siempre que me he enfrentado a equipos importantes he pensado en ser valiente. Hay que ir con ilusión", remarcó.

En este sentido, insistió en que el Betis irá a Madrid "pensando en sacar algo positivo". "Es el Real Madrid, pero al ser tan agresivo, defensivamente hay jugadores a los que les cuesta un poco más. No podemos salir a lo loco porque hacen daño con facilidad", advirtió.

Joaquín no se fía de la ´BBC´, muy criticada en los últimos días y no cree que sea nociva para el Madrid, como muchos piensan: "Tienen tanto talento que jueguen como jueguen siempre son agresivos. Están muy bien trabajados. Con cuatro atrás y un medio defienden de categoría. Da igual quién esté, les hace falta muy poco para hacerte daño".



"Es injusto lo que le ha sucedido a un compañero"

"No sé ni dónde está. No está entrenando con nosotros. Es una pena que pasen estas cosas y más cuando no son verdad. Entiendo la filosofía del Rayo y de su afición pero no ha hecho nada condenable. Él mismo nos lo comentó y por eso salimos en su defensa. Es injusto lo que le ha sucedido a un compañero. No lo está pasando nada bien, especialmente por su familia", dijo Joaquín sobre el ´caso Zozulia´.