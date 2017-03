Apenas 41 puntos con este promedio

No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que el Betis ha visto drásticamente reducido el promedio de puntos que esbozó Víctor Sánchez del Amo a su llegada. Entonces, dejando a un lado la Copa del Rey, los verdiblancos sumaron 10 puntos de 18 posibles en el torneo de la regularidad, merced a los triunfos frente a Las Palmas, Athletic y Leganés, más el empate contra el Celta (todos en casa, porque fuera cayó en Eibar y Vitoria).

Mirando los guarismos más recientes, la producción con el madrileño al mando se ha quedado en unas escuálidas siete de las últimas 27 unidades (victoria en Málaga, más igualadas ante Sporting, Barcelona, Valencia y Deportivo), con lo que el objetivo se aleja inevitablemente. No así la permanencia, salvo catástrofe deportiva combinada con milagrosa recuperación de Granada, Sporting u Osasuna, los tres que cierran la clasificación desde prácticamente el principio del curso.

Sea como fuere, resulta también harto probable que Víctor no alcance el objetivo fijado a principios de campaña por el consejo de administración para Gustavo Poyet y que el madrileño heredó cuando sustituyó en el banquillo al uruguayo a mediados del mes de noviembre del año pasado. No en vano, hay bastante dinero en juego (en descuentos obligados en el precio de los abonos) en caso de que el Betis no mejore la décima posición de la 15/16, pero lo cierto es que, si bien se viene la permanencia más barata desde la 95/96, no están comportándose igual el resto de equipos en otras zonas de la tabla, por lo que, con muchos matices que sería complicado explicar de manera reducida en estas líneas, no hay indicios que defiendan un final moderadamente feliz en Heliópolis con 41 puntos. De hecho, nunca hasta la fecha sirvieron para terminar en la mitad superior. En el mejor de los precedentes (la temporada 14/15), los de Víctor habrían acabado en decimotercera posición, mientras que, en la 09/10, habrían alcanzado el decimocuarto puesto, siendo 15º en la 13/14 y la 05/06; 16º en la 15/16, la 12/13, la 06/07; y 17º en la 04/05, la 02/03 y la 01/02.

Sería, por tanto, un mal menor para el Betis, concienciado ya a buen seguro de que mirar hacia pugnas más ambiciosas se antoja ya un desafío utópico, por lo que más vale amarrar cuanto antes la permanencia para ir cimentando con un margen suficiente el ejercicio venidero, donde se espera de una vez que los verdiblancos den el ansiado salto en sus aspiraciones deportivas. Habrá que ver si con Sánchez del Amo al frente del barco, porque, de momento, la apuesta por Miguel Torrecilla como responsable máximo de la planificación continúa siendo firme.