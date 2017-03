Finidi: "Disfruté del fútbol y todo lo demás durante mis cuatro años en el Betis"

Finidi George, mítico delantero del Real Betis, fue el gran artífice de la última victoria heliopolitana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El nigeriano anotó el gol que dio la victoria a los verdiblancos en octubre de 1998. "Siempre se me dio bien jugar ante el Real Madrid. Le marqué varios goles al equipo blanco tanto como el Betis como con el Mallorca", asegura Finidi en una entrevista concedida al 'Diario AS'.

El nigeriano no tiene ninguna duda de con quien va este domingo, pese a que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid. "Voy con el Betis, por supuesto. Lleva los colores de mi país, Nigeria (risas). A ver si nos da una alegría. Creo que para ganar en campos así es cuestión de creer, como hicieron el Celta o Las Palmas. Con esa actitud se puede vencer al Madrid este año. Aunque tiene que saber que yo casi fui madridista€ tuve un precontrato con el Madrid, pero pasó algo con el dinero del traspaso y se adelantó Lopera. Pero no me arrepiento de no haber sido blanco. En el Ajax jugaba contra los más grandes de Europa: la Juve, el Madrid, el Bayern€ Quizá el Betis estaba en un nivel un poco menor, pero no me arrepiento porque también es un gran equipo. El clima, la afición€ disfruté del fútbol y todo lo demás durante mis cuatro años en Sevilla. Mucho".



Para concluir, Finidi valoró la temporada del conjunto verdiblanco. "Están siendo unos momentos muy complicados para el Betis, pero a ver qué pasa con esta plantilla. Veo muchos partidos y me gustan Rubén Castro, Ceballos y el lateral izquierdo danés, Durmisi. Tienen que consolidar a jugadores así y fichar a otros importantes para llegar a algo".