Real Madrid 2-1 Betis: Sergio Ramos y Mateu Lahoz salvan al Madrid

Una sibilina actuación de Mateu Lahoz, que perdonó la roja a Keylor Navas con casi todo el partido por jugarse, un gol salvador, otro, de Sergio Ramos a diez minutos del final y un paradón del portero tico en el 92 evitó que el Betis se llevara un justo premio en el Santiago Bernabéu. Porque el conjunto verdiblanco fue mejor que los blancos durante la mayor parte del duelo, pero se marcha de vacío en el que probablemente ha sido el partido más completo de la era Víctor.

Apostó el técnico por su alternativa más valiente, con dos delanteros y un centro del campo liviano compuesto por Ceballos, Pardo y Brasanac con la intención de realizar transiciones rápidas y buscar la espalda de los defensas del Madrid, ya fuera con Sanabria y Rubén, o con los carrileros, especialmente con Durmisi.

Tardó el Betis en entrar al duelo y pudo pagarlo caro. En los primeros quince minutos perdonó el Madrid lo que no suele. Primero Morata envió al limbo un pase de la muerte tras arrancar en fuera de juego que el asistente de Mateu no señaló. Un minuto después Adán sacó en el primer palo un remate de Cristiano y en el 12 Isco lanzó un zapatazo que pasó rozando el palo.

A la sucesión de ocasiones madridistas le siguió la primera incursión de Durmisi, que se lució en el mejor escaparate. Fue un puñal todo el choque y la principal arma ofensiva del conjunto bético. Su primera incursión murió en un disparo de Rubén que atrapó fácil Keylor. Fue el minuto en el que compareció el Betis en el choque y ya no se marcharía. Comenzó a pisar terreno blanco con asiduidad y a generar peligro. Ceballos entró en acción dirigiendo a su equipo con controles, conducciones y pases marca de la casa, bien secundado por Pardo, que encontró espacios para probar su buen pie buscando a Durmisi y Piccini en los costados. El riojano intentó un disparo que se fue alto. Fue justo antes de una acción que pudo marcar el partido, pero en la que Mateu se hizo el sueco para ignorar la clamorosa patada con la que Keylor impidió el avance de un Brasanac que caminaba hacia el gol. Midió mal el tico en un envío largo de Sanabria al serbio y al ver que no llegaba a la pelota estiró la pierna y derribó al verdiblanco, pero Mateu decidió ignorar -no hay otra palabra posible- la falta y la expulsión.

Cuatro minutos después, en el 24', el karma se la devolvió al tico, que se introdujo en la red un inocente disparo de Sanabria. El mérito del Betis estuvo en cómo elaboró la jugada en la que Durmisi asistió al guaraní, aunque el broche lo pondría el arquero madridista. El gol confirmó el buen momento bético.

El buen achique verdiblanco cerró los caminos hacia Adán y el Madrid apenas encontró respuesta en un remate de Ramos a la salida de un córner. Pero los poderosos tienen estas cosas y cuando menos sensación de peligro ofrecían los de Chamartín Ronaldo se encontró un cabezazo franco en el área. En acciones así resulta inevitable cuestionarse para que sirve tener tres centrales sobre el terreno de juego.

El gol, en el 41', no tuvo efecto psicológico sobre el Betis, que gozó de la primera ocasión tras el descanso en un testarazo de Mandi. Y es que el Betis salió incluso más ordenado del vestuario, coordinado en la presión, más adelantada, sobre la salida de un Madrid tremendamente incómodo. En el 58´, Rubén se enredó en el área, no se lo pensaría justo después a pase de Ceballos, pero se le fue arriba. Víctor buscó más trabajo con Petros, mientras que Zidane tiraba de Lucas. Marcó Cristiano, pero se lo anularon por error, y luego el luso probó con un derechazo. Justo después, en el 78´, Piccini vio la segunda amarilla por un leve agarrón sobre Lucas. Ni eso ni el cabezazo de Ramos en un córner que suponía el 2-1 fueron la puntilla para un Betis que acabó el partido en el área del Madrid pues un vuelo de Keylor al testarazo de Sanabria en el 92 evitó un empate merecido para un Betis sin premio en su lucha contra los elementos.