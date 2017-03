Toca visita al dentista

Visitar el Santiago Bernabéu, por regla general, suele ser un mal trago para cualquier equipo. Y el Betis no es una excepción. En 50 encuentros a domicilio ante el Real Madrid, de hecho, los verdiblancos sólo han celebrado cinco victorias y siete empates. Una negativa estadística que en el caso particular de Víctor Sánchez del Amo no es mejor, ya que el madrileño ha caído en sus dos partidos como entrenador ante el equipo en el que se formó como jugador, recibiendo siete goles y sin anotar ninguno.

Tras sufrir seis derrotas seguidas en el feudo merengue, algunas con goleadas tan sonadas como un 6-1 o un 5-0, hay que remontarse a la 06/07 para hallar el último resultado positivo del conjunto bético en Chamartín, gracias a un 0-0 que también se dio la campaña anterior. Sin embargo, para encontrar el último triunfo hay que echar la vista atrás 19 años. Fue en octubre de 1998, cuando el equipo dirigido por Cantatore venció por la mínima con gol de Finidi. Era la segunda victoria heliopolitana en el coliseo blanco en los noventa, ya que en la 94/95, el Betis de Serra Ferrer había firmado un 0-2 gracias al doblete de Aquino. Un resultado sin duda histórico, al ser el más abultado que ha conseguido en el Bernabéu, pues los tres anteriores triunfos fueron por 0-1.