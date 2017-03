López Catalán: "Florentino estaba indignado por el Barça-PSG"

El vicepresidente del Betis ha hablado del polémico partido contra el Real Madrid el pasado domingo en el Bernabéu.

López Catalán ha destacado ante los medios de su club las sensaciones de ver el partido en en el campo merengue."La indignación es muy grande. Vivirlo allí, junto a Florentino y su directiva, que estaban a su vez indignados por el partido del Barcelona contra el PSG. Y vemos quede hace prácticamente lo mismo ante un equipo como el Betis. Se pasa mal, pero sabemos que el fútbol es complicado", aclaró.

El vicepresidente no ha querido dejar pasar la ocasión para recalcar su descontento con el arbitraje. "Levantamos la voz y pedimos que no se vuelvan a equivocar con el Betis. Ya hemos hablado con la federación. El Betis ahora mismo no es un club fuerte en la federación, pero estamos trabajando y cogemos cada vez más peso", reiteró.

Además, también se pronunció sobre la cuestión que concierne al entrenador. "Víctor tiene contrato hasta final de la próxima temporada. Lo mínimo que hay que darle a una persona para que trabaje en confianza. Se crea una base para aspirar a cotas mayores el año que viene. No está su futuro supeditado a quedar entre los diez primeros. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino. Se está trabajando muchísimo y ya estamos con nombres, operaciones... Eso dará sus frutos seguro", aclaró.