Mateu colma el vaso de la indignación

No quieren que sea una excusa para la marcha del Betis esta temporada, pero en el club tampoco desean pasar por alto las actuaciones arbitrales que están teniendo en el presente curso. La de Mateu Lahoz en el Bernabéu fue la gota que colmó el vaso de la indignación bética al ignorar la escandalosa patada de Keylor a Brasanac y las consiguientes falta y expulsión del portero del Real Madrid en el minuto 20 de partido. "Estoy indignado con el arbitraje. Ya no es el día de hoy, tenemos un histórico en el que nos sentimos bastante perjudicados. Los árbitros pueden equivocarse y se equivocan, pero ya llevamos muchos errores", señalaba el vicepresidente Juan Miguel López Catalán en caliente nada más terminar el partido. "Mañana (por hoy) llamaremos a la Federación", dijo algo más tarde a los medios oficiales del club, confirmando la sensación de malestar que invade a los rectores del conjunto bético.

Y es que en el último mes se han ido sucediendo decisiones arbitrales que han ido mermando la cantidad de puntos que el Betis podría haber sumado. La última serie de errores arbitrales se inicia en el derbi con el 1-2 de Iborra, que viene precedido de un fuera de juego de N'Zonzi, que es quien habilita al valenciano. Esta misma semana, el Betis veía como el Deportivo empataba en el último suspiro con un discutido penalti, comparable, por ejemplo a la acción del domingo entre Carvajal y Sanabria en la que el zaguero desplaza al paraguayo. Sin embargo, no hubo la misma determinación en Mateu que en Álvarez Izquierdo para señalar el punto de penalti.

Pero eso es sólo la punta del iceberg, pues los errores en contra del Betis vienen de lejos, con la excepción del gol fantasma del Barcelona en el Villamarín no concedido al conjunto azulgrana. Así, los béticos lamentan partidos como el del Granada en la primera vuelta, en el que no señalaron un claro penalti sobre Felipe Gutiérrez y sí uno que no fue de Adán. En Vitoria, en la jornada 18, otro penalti no pitado por pisotón de Laguardia a Ceballos y sin salir del País Vasco, un derribo de Illarramendi al propio Ceballos en Anoeta (jornada 7) o la rigurosa expulsión de Piccini en Eibar (jornada 13), que impidió al Betis competir. Demasiados errores que han provocado una llamada a la Federación.