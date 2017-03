Bruno, en las manos de Aïssa Mandi

El primer plantel verdiblanco volverá hoy al trabajo para preparar el partido del próximo sábado frente a Osasuna (20:45 horas); un encuentro para el que está por ver la participación, o no, del zaguero franco-argelino Aïssa Mandi, que sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo que le ha mantenido pendiente de evolución durante las últimas 48 horas, después de que el pasado domingo, en el Santiago Bernabéu, se viera obligado a ser sustituido por el canterano Rafa Navarro a causa de dicha dolencia. Una presencia, o no, del central norteafricano que determinará, también, la posible participación de su compañero Bruno, quien volvería a gozar de otra oportunidad ante los ojos de Víctor Sánchez del Amo, técnico que no acaba de cogerle la medida al tinerfeño, que ha pasado de ser determinante en temporadas anteriores a no acabar de asentarse en la presente, tanto con Gustavo Poyet, en un principio, como ahora con el técnico madrileño.

El zaguero oriundo de Las Galletas sólo ha participado en once partidos de Liga en lo que va de temporada, habiendo acumulado 880 minutos y habiendo conseguido un tanto. De hecho, Bruno entró en los planes iniciales de Víctor nada más aterrizar éste en Heliópolis, siendo titular en la defensa de cinco con la que arribó el madrileño durante sus tres primeros partidos: Las Palmas, Eibar y Celta de Vigo. Algunos errores defensivos, sin embargo, le arrebataron la confianza depositada, habiendo caído en un segundo plano que, sin embargo, no acaba de generar ansiedad en el central, quien espera una nueva oportunidad como agua de mayo.

Con opciones de haber salido el pasado mes de enero, cuando ofertas no le faltaban, Bruno optó por quedarse en Heliópolis y revertir una situación a la que ahora podría llegarle una ocasión pintiparada para darle la vuelta.

Con el partido ante Osasuna a la vuelta de la esquina, todo hace indicar que Víctor no querrá forzar a Mandi, pudiendo llegar la hora de Bruno.