"Sin aquel problema de contrato, Pozuelo seguiría en el Betis"

Alejandro Pozuelo triunfa en el Genk (siete goles y 20 asistencias en 46 partidos esta temporada), lo que le ha valido para estar en las quinielas de grandes clubes para cuando se abra la próxima ventana de transferencias. Por ello, el medio belga 'Sport Foot Magazine' se ha desplazado a Sevilla para hablar con su padre, quien ha recordado cómo fue su salida del conjunto verdiblanco. "Alejandro llevaba un año en el primer equipo, pero todavía tenía un contrato menor. Su agente habló con el club, pero se negaron a mejorarlo. Hubo un conflicto de la directiva con varios canteranos, porque el de mi hijo no fue el único caso. El club controlaba a la prensa y ésta escribió que Alejandro ya no quería jugar en el Betis. No es cierto, sin aquel problema en el contrato seguro que seguiría jugando en el Betis", asegura Antonio Pozuelo.

El padre de Pozuelo también explicó cómo se produjo su traspaso al Swansea. "Laudrup había llegado como entrenador para el club galés y quería formar un equipo con algunos jugadores españoles como Alejandro, Michu o Pablo Hernández. Era una oferta que no podíamos rechazar ni económica ni deportivamente", subraya.