Sergio León: "Si marco al Betis no lo celebraría"

El Betis se enfrentará este sábado a Osasuna, el colista de la tabla que solo ha ganado un partido esta temporada y cuyo ataque estará liderado por un canterano bético, Sergio León. El ariete de Palma del Río aún recuerda su debut en el Betis con Víctor Fernández. "Ese año se me quedó la espina clavada. Debuté jugando 28 minutos y me quedé con la espinita de haber tenido más continuidad. Fueron seis meses que no jugaba ni con el C ni con el primer equipo. Eso para un chaval de 20 años es complicado. Ahora Osasuna me me ha fichado para demostrar lo futbolista que soy, la vida da muchas vueltas y a base de trabajo y sacrificio estoy aquí", ha recordado el delantero rojillo para Radio Marca Sevilla.

Sergio León ha reconocido que sigue al Betis cada jornada, dejando la puerta abierto a que sus caminos puedan volver a cruzarse en un futuro. "Sigo haciendo lo que me gusta que es jugar al fútbol, allí me verán mis amigos y familia. Sigo al Betis cada partido. El Betis siempre ha sido así, allí tienen mucha presión, hizo un buen partido contra el Madrid y no se llevó nada positivo. Ahora mismo solo pienso en Osasuna, el año es muy largo, no quiero pensar donde voy a estar el año que viene ¿Celebrarlo si marco? No lo sé, depende de la situación. Si vamos 0-0 y marco en el descuento para dar la victoria no sé... Puede ser que sí o no, posiblemente no pero no sé", ha dicho el cordobés.

Las quejars arbitrales del Betis: "En ese tipo de cosas no me gusta entrar, ya tuvimos lo nuestro el día del Sevilla que nos calentamos. Pero hay que entender que son personas que también se equivocan, si lo hacen no es queriendo".

Situación de la plantilla navarra: "Es complicado para nosotros, no queda otra que seguir luchando hasta que las matemáticas digan lo contrario. Tenemos que luchar hasta el último momento, no queda otra que levantar la cabeza".

Una sola victoria: "Ganar un partido de 27 es complicado, nosotros solos nos metemos en la boca del lobo, por suerte aquí el ambiente es bueno, el proyecto era para subir en 2020 y nos los encontramos le año pasado. La afición es de diez, da igual que vayas ganando o perdiendo, décimo o último".

El objetivo cada vez más lejos: "Presión no tenemos, es verdad que las cosas se han dado muy rápidas, no se ha gastado mucho dinero en fichajes para pagar las deudas. No tenemos ningún tipo de presión pero vamos últimos, toda la temporada ahí abajo y tenemos que seguir luchando".

La mala racha de Rubén: "Un delantero como Rubén tantas jornadas sin marcar... El delantero vive del gol y es jodido. Cuando viene la racha mala no entra ninguna y cuando estás bien entran todas".