Torrecilla y las primeras pinceladas de la 17/18

Reacio a hacer balance de la planificación de la temporada 16/17 en sí, análisis que emplazó a final de curso, Miguel Torrecilla sí que destacó la mejoría en el rendimiento de algunos de los refuerzos, por lo que pidió paciencia con ellos para evaluar su adaptación al proyecto y su valía. "Cuando llegue la conclusión de la temporada, cuando acabe el tercer tercio, podremos hacer el balance total. Eso sí, hay un número muy importante de los fichajes que ha aumentado su rendimiento en el segundo tercio. Gente como Jonas, Mandi, Brasanac, Sanabria, Durmisi... Cinco de las diez contrataciones que se han hecho están teniendo buenas actuaciones. Soy muy optimista de cara al tercer tercio. He visto que han mejorado mucho", defendió el director deportivo verdiblanco, que dejó también alguna pincelada sobre el trabajo que se está haciendo de cara al próximo curso, eso sí, sin profundizar demasiado.

"Cuando concluya la temporada expondremos hacia dónde vamos a ir en la planificación. Hemos hablado de estabilidad y continuidad. De momento, no voy a tocar esos detalles porque no quiero que se distraiga nadie de la plantilla".

La idea para alcanzar esa estabilidad de la que habla Torrecilla es mantener el grueso del grupo, al que haría entre tres y cuatro retoques. Ahora bien, el director deportivo recuerda que acceder al mercado nacional puede suponer un gasto extra, como le ha sucedido al Málaga. "Nosotros miramos todo el mercado. El año pasado decidimos fichar y llevar a cabo pocas cesiones. Creemos que si un jugador tiene buenas condiciones no nos tenemos que cerrar a su contratación porque sea de un mercado (nacional) u otro (internacional). Yo no le pido al entrenador que jueguen los fichajes que hemos hecho, porque lo que buscamos es ganar. Seguiremos mirando el mercado, pero el nacional es más caro. Se está trabajando con los pocos mercados que hay abiertos".

En cuanto a los nombres propios, el responsable del área deportiva confirmó que "ha habido una primera reunión" con los agentes de Dani Ceballos para tratar de mejorar su contrato y aumentar su cláusula de rescisión. "Les hemos expuesto nuestras sensaciones y nos hemos emplazado a una segunda reunión. Planeamos una estrategia y habrá pronto nuevos contactos para seguir avanzando. Dani es patrimonio de esta entidad y queremos que siga con nosotros por muchos años", finalizó.