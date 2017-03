Víctor: "Ceballos está haciendo méritos para ir con la absoluta"

Víctor Sánchez del Amo, técnico del Betis, no ha querido valorar el balance que en la mañana de ayer hacía Miguel Torrecilla sobre el segundo tercio de Liga. "No hago ninguna valoración, lo único que tengo en la cabeza es el partido de Osasuna. Tenemos comunicación diaria, ese trabajo semanal constante donde se tocan todos los temas. Estoy convencido que el trabajo que se está haciendo es responsable y en la línea de adecuada. Todos los técnicos estamos trabajando en la línea de tirar para adelante, van a llegar los resultados. Esa comunicación a mi no me sorprende porque llevamos trabajando así desde el primer día. No tengo que hacer valoración ni la necesito hacer, eso es una comparecencia del director deportivo. A mí lo único que me preocupa son los tres puntos contra Osasuna", aseguró el preparador madrileño.

Sobre la vuelta de Dani Ceballos a la sub 21 de Celades, Víctor ha ido incluso más allá. "Es un dato positivo para Ceballos. Quiere decir que está dando un rendimiento notable, está haciendo incluso méritos para ser convocado para la absoluta. Seguro que es un jugador con el que se cuenta para el futuro de la selección. Tengo la suerte de trabajar con él y ver su progresión, y tiene talento para incorporarse a la absoluta".

Osasuna solo ha ganado un partido: "No cabe la relajación ni contra Osasuna ni contra ningún otro rival. Vienen de empatar contra el Eibar, a pesar de haber conseguido una victoria en Liga, va a venir con la intención de ganar, nada de relajación y máxima importancia al partido. Será parecido al partido del Leganés, que parecía sencillo y cómodo pero hubo que trabajar mucho el partido. Vamos a necesitar mucha paciencia para abrir su defensa, con ataques largos, nos van a estar esperando porque son muy verticales arriba".

Valoración de Víctor sobre el segundo tercio: "Partido de Osasuna. No voy a valorar ciclos, esto es una rueda de prensa previa al partido de Osasuna, un partido importante para nosotros, no hay más. No puedo valorar nada de planificación ni fichajes".

Conexión con la grada: "Todos los partidos los pensamos en el campo. No tenemos que dejarnos afectar por lo de fuera, tenemos que conectar con la afición desde el primer minuto para sacar los partidos adelante. Es un partido que se puede atascar como el del Leganés, todos los equipos compiten. Máximo respeto a Osasuna con la intención de sacar el partido desde el minuto uno, tendremos que tener paciencia".

Vuelve Álvarez Izquierdo: "Le deseo mucho acierto, igual que a todos. Nada que comentar, ya vimos la situación de Riazor, después expliqué que al ver la imágenes entendía que pitara penalti".