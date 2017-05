"Desmiento totalmente que me vaya a ir al Betis"

Casi no había trascendido el asunto en la capital hispalense, pero José Manuel Arnáiz (21), una de las revelaciones de la temporada en la Liga123 (autor de 10 goles y cuatro asistencias en 2.042 minutos de juego) y el jugador franquicia del Valladolid, se ha encargado, en la sala de prensa, de darle carpetazo.

En concreto, habían surgido informaciones en Pucela que apuntaban a que Alavés, Málaga, Eibar y Betis están tras los pasos de este centrocampista y que, incluso, los verdiblancos partían con ventaja para hacerse con sus servicios, pero Arnáiz dice que, de eso, nada.

"Desmiento totalmente todos los rumores que me vinculan con el Betis, no ha habido nada de nada. Lo he repetido muchas veces, mi intención es quedarme aquí. Me encuentro bien en todas las posiciones de ataque. Es cierto que los últimos cuatro años he jugado en banda y que me puedo encontrar un poco más cómodo, pero jugar en punta también me gusta mucho", ha comentado Arnáiz.

Así las cosas, hasta aquí alcanza el asunto.