Serra Ferrer: "En Sevilla era y soy don Lorenzo"

Lorenzo Serra Ferrer ha repasado para la cadena autonómica balear IB3 su paso por el Real Betis, club del que guarda gran recuerdo, al igual que de la ciudad. El técnico se ha referido a la idiosincrasia de Sevilla. "Es una ciudad en la que no puedes pasar desapercibido porque o eres bético o eres sevillista. La rivalidad es tremenda. Yo era 'Don Lorenzo' y sigo siéndolo", ha comentado el de Sa Pobla, quien prefería el anonimato: "Siempre quise pasar desapercibido, pero el cariño que te da esa afición es muy grande".

En el plano deportivo, ha repasado su trayectoria en el Villamarín y su primer encuentro con Ruiz de Lopera. "Llegué en un momento en el que lo estaba pasando muy mal. Fue un poco de sorpresa, porque yo el primer contacto lo tengo con el secretario técnico, que era entonces Eusebio Ríos. Ya después fue Lopera el que me llamó. Me citó en Madrid y en una entrevista me dijo lo que pensaba de mí y al poco me fichó", señala para acto seguido hablar de su primera etapa en Heliópolis. "Fueron tres años muy buenos, pero se truncó. Si te vas de un club y no te dicen directamente el porqué... Los presidentes lo que quieren es que su equipo ganen", confiesa.

En su segunda etapa llegaron sus éxitos más sonados, con la Copa de 2005 y la clasificación para la Champions. "Un año después de salir del Barcelona volví al Betis. Fue una época que no olvidaré ni los béticos olvidarán porque fue incluso mejor que la primera", cuenta.