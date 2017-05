José Juan: "Han pasado muchas cosas"

El Betis B está cerca de lograr su primer objetivo: ser campeón de grupo. "Hay que certificarlo el domingo ya y pensar en los ´play off´", manifestó José Juan Romero, míster del filial, a los micrófonos de 'Onda Cero'. Para ello, le basta con sumar un punto ante el Arcos, segundo clasificado, y al que aventaja en cinco.

No obstante, el gerenense camina firme y prudente. "Primero es certificar el campeonato y después centrarnos en los ´play off´. No me gusta aventurar. El campeonato regular es el que marca y en esto hasta ahora hemos hecho los deberes", manifestó un José Juan que no oculta que no está siendo un año fácil: "Ha sido un año jodido. Han pasado cosas que se pueden contar, y otras que no. Para ellos, llegar a esta situación y con esta ventaja, no lo esperaba nadie. Ahora mismo están locos porque llegue el domingo. Ser campeón es un momento único. Y después a pensar en otras cosas".

Por todo ello, José Juan destaca la fortaleza mental que están mostrando sus futbolistas ante la obligación de ascender. "Es una losa porque son jugadores jóvenes. Quizá faltaba un poco de cultura a nivel competitivo en juveniles. También son muchos de los que descendieron y tienen esa obligación. No hemos podido contar con esos futbolistas en muchos momentos, futbolistas que sí están capacitados. Por eso no ha sido fácil; es el año a nivel de entrenador que más estoy aprendiendo", señaló sobre un aprendizaje que traslada también a su plantilla: "Hay que estar aquí dentro para darse cuenta de que hemos tenido muchos problemas: a nivel de lesiones, de entorno, de todo... Han sabido abstraerse. Jugadores que en un principio no iban a tener un rol importante lo han asimilado, han crecido muchísimo, y la verdad es que han dado un paso adelante. Esta campaña en Tercera les va a hacer curtirse en otro rol. Esto va a servir para que crezcan".