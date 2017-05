Torrecilla, en medio del fuego cruzado

Los máximos dirigentes del Betis buscan un sustituto para Víctor Sánchez del Amo y, al mismo tiempo, en el plano accionarial hay también quien busca suplir a Ángel Haro y López Catalán, dos 'tsunamis' de incalculable intensidad que amenazan a una ´isla´ que está en medio del temporal: Miguel Torrecilla. El director deportivo se ve a día de hoy justo en medio de un fuego cruzado, totalmente solo en su apuesta para que siga Víctor y con todos los elementos en su contra.

Por un lado, Haro y Catalán no pueden darle la razón, pues sería ir a contracorriente de la opinión que el beticismo expresa en el estadio y saben que respaldar la continuidad del madrileño es ganar aún más descrédito en el peor momento posible, justo cuando Rafael Salas ha dado jaque a su posición de poder en la entidad. Ir en contra de la opinión de Torrecilla es admitir que el salmantino se ha equivocado dos veces en su primer año en el club, pero no pueden prescindir de él porque, tras echar a Eduardo Macià, se quedarían ya sin paraguas y se expondrían a que las siguientes cabezas demandadas sean las suyas. Por eso, en los últimos días se filtran nombres (ayer 'As' aportaba los de Abelardo y Pellegrino, que se unen a los Marcelino, Setién, Jémez...) que gozan de una mayor aceptación popular pero con los que no han llegado a avanzar gestión alguna.

De otra parte, está el propio Salas, muy crítico también con la planificación y que ha llegado a admitir que ya tiene un preacuerdo con un técnico "que gustará a la afición". Es decir, que si asciende al palco, la ya difícil situación de Torrecilla no hará sino empeorar.

Y todo ello sin contar con los retrasos en la planificación de la 17/18 -el verdadero baremo para valorar su trabajo- que con total seguridad implicará la junta extraordinaria y la lucha intestina por controlar el club.