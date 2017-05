El Betis, muy atento a la 'fábrica'

Sin nada en juego en lo que resta de presente campeonato liguero, salvado y sin opciones más elevadas, el Betis ya planifica la próxima temporada y se mueve para definir los objetivos definitivos. En este sentido, la dirección deportiva ya está tanteando a los futbolistas que gustan y recabando información para conocer su situación y su predisposición de jugar en Heliópolis.

En este sentido, uno de los frentes abiertos por los heliopolitanos apunta a la cantera del Real Madrid, donde el Betis ha fijado su punto de mira en varios efectivos que dejarán el Castilla el próximo verano y buscan acomodo en Primera división, categoría en la que no le faltarán 'novias'.

En este sentido, el club de La Palmeta ha mostrado interés por dos canteranos 'merengues' en particular: Alexis Febas y Mario Hermoso. El primero es un centrocampista de corte creativo que ha completado dos campañas en el Castilla y que ha renovado recientemente con el club. A sus 21 años no continuará en el filial, por lo que se le buscará una salida en la máxima categoría para que continúe su crecimiento, y es ahí donde entra el Betis, si bien no es el único que se ha posicionado para obtener sus servicios: también lo han hecho, tal y como apunta Marca, Alavés y Espanyol.

El segundo, Mario Hermoso, es un carrilero zurdo reconvertido a central que tampoco continuará en el Castilla al no haberse clasificado para los 'play offs' de ascenso y se espera que juegue en Primera. En la 14/15 jugó cedido en el Valladolid y ahora el Betis es el club que más ha insistido hasta el momento para que su evolución prosiga en Heliópolis.