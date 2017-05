El Betis tantea a Pako Ayestarán

Pese al respaldo total en público de Miguel Torrecilla, el futuro de Víctor Sánchez del Amo al frente del Betis no está asegurado. Tanto es así, que el propio club está atento al mercado de fichajes de entrenadores por si cuajara una opción más convincente que la del técnico madrileño.

Nombres como los de Paco Jémez, Setién, Pellegrino o Abelardo han sido vinculados ya con el banquillo verdiblanco, al que se ha unido un último según publica hoy el diario As. Se trata de Pako Ayestarán, que tras salvar al Valencial la temporada pasada, comenzó esta al frente conjunto che pero fue destituido en la cuarta jornada de Liga. Según publica dicho medio no es más que un interés y todavía no ha habido ninguna oferta concreta al preparador guipuzcoano. Pero eso sí, es otro candidato a tener en cuenta.