Adán arroja la toalla...

Antonio Adán se niega a mandar más mensajes a la afición del Betis, a la que pocas veces responde la primera plantilla. Esto es lo que ha comentado el guardameta verdiblanco, otra vez goleado, tras el partido ante el Leganés.

- ¿Qué se le puede decir al bético después de la derrota?

- Ya hemos dicho muchas cosas y entiendo que no se lo crean, que se desilusionen. Hay que dar gracias de haber ganado al Eibar y Celta para estar matemáticamente salvados, porque viendo cómo estamos, pasaríamos muchos apuros si no estuviésemos salvados.

- ¿Encuentra alguna explicación?

- Es complicado, no es cuestión de un error puntual, porque todos cometemos bastantes, es un problema de actitud, que no ganas un segundo balón, creo que Rubén no ha tirado ha puerta, eso hace que concedas demasiado y jornada tras jornada nos llevemos tres o cuatro.

- Sólo queda intentar cambiar la imagen.

- Obvio. Me encantaría mandar un mensaje de que la actitud el domingo va a ser otra, pero eso debe ir en cada uno, demostrar el respeto que merece la afición y este club. Es una cosa de orgullo personal, de salir a un campo como el de hoy y nosotros no lo hemos demostrado.