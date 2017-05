Leganés-Real Betis: Juez del descenso sin ganas de ejercer

El Betis cierra la jornada 36 frente a un Leganés necesitado de puntos, pero el Betis también lucha por mejorar su imagen después de la última jornada. Entra ya en bet365 y comprueba cómo se paga la victoria de los verdiblancos o quién será el primero en marcar. Además, si te haces cliente de bet365 podrás beneficiarte de su bono de bienvenida y apostar en más de 70.000 eventos en directo.

Mucha fe deben tener en Gijón si esperan que el Betis, su hermano del alma, vuelva a echarles un cable deportivo esta campaña. Bien es cierto que los precedentes alimentan la ilusión del Sporting, que disfrutó de un ascenso a Primera división y de una permanencia en la máxima categoría cortesía de los verdiblancos, que no movieron un dedo en la última jornada de la 14/15 ante el cuadro asturiano (0-3), a quien le hizo otro gran favor el Lugo en Girona, al tiempo que, con lo mismo en juego (nada), sí pisó el acelerador en el broche de la 15/16 para imponerse al Getafe (2-1), haciendo bueno el triunfo del entonces conjunto de Abelardo en casa ante otro amigo, el Villarreal de Marcelino.



En cualquier caso, no parece la ocasión más propicia para confiar en los heliopolitanos, en chanclas desde que amarraron la permanencia de manera matemática con el triunfo en Vigo y el guiño en otros campos, una constante durante el presente ejercicio.

Como se demostró ante los suplentes del Alavés, la diferencia de intensidad suele ser clave en estos encuentros del epílogo, por lo que mucho deberán cambiar las tornas para que los de Víctor salgan a por todas en un Municipal de Butarque a reventar en pos de tres puntos que sellarían la continuidad del Leganés en la elite.



En lo estrictamente deportivo, el Betis se plantará en tierras madrileñas sin su gran referente, prácticamente la única luz en el oscuro túnel por el que transitó ante los babazorros el pasado fin de semana. Y es que Dani Ceballos, que ha arrastrado toda la semana un fuerte esguince de tobillo, no llega a tiempo a la cita. Con el Europeo sub 21 de Polonia en el horizonte y dados los mínimos alicientes (por no decir ninguno) en verdiblanco, no se ha querido forzar al utrerano, razón por la que Sánchez del Amo podría reeditar ese 1-5-4-1 que tanto rédito otorgó en La Rosaleda y Balaídos, con Jonas Martin completando por arriba un rombo detrás del único delantero, que podría ser Rubén Castro de nuevo.

No se antoja necesario ni pertinente que haya rotaciones, masivas al menos, por lo que el equipo, con ligeros retoques, se parecerá seguramente al que hizo el ridículo en la segunda parte ante los vitorianos.



Alineaciones probables:

Leganés: Herrerín; Víctor Díaz, Insua, Siovas, Diego Rico; Timor, Rubén Pérez; Szymanowski, El Zhar, Gabriel; y Guerrero.

Real Betis: Adán; Rafa Navarro, Pezzella, Mandi, Tosca, Durmisi; Joaquín, Rubén Pardo, Brasanac; Jonas Martin y Rubén Castro.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).

Estadio: Butarque; 20:45 horas (beIN LaLiga).