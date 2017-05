Víctor: "Ha sido una muestra de indolencia"

Víctor salió a la sala de prensa con cara de circunstancias ante otro mal partido de los suyos.

- Dos goles en apenas 15´... ¿A qué se debe?

- Esos dos primeros goles, tan seguidos, han sido muestra de la indolencia que hemos tenido, falta de agresividad, contundencia. Hablamos de que esperábamos un partido de juego directo. Exigía la máxima atención, contundencia en esos primeros minutos. A partir de ahí, el partido ha discurrido con el Leganés replegado. Nos ha faltado la otra contundencia, ni un buen centro, remate peligroso de verdad. Hasta que nos hemos vuelto a equivocar y lo aprovecharon.

- ¿Considera injusto, pese a conseguir el objetivo, no continuar?

- Ahora mismo no hay momento para hacernos planteamientos de futuro. Estoy con el cabreo del partido, que no ha salido nada.

- ¿Qué pesó más: la necesidad del Leganés o el mal partido de su equipo?

- Obviamente cuando un equipo tiene tanto en juego se ve. El Leganés ha hecho un partido como tenía que hacerlo. No asumir riesgos, generar errores en el rival, desde su necesidad han hecho muy buen partido. No hemos estado a la altura de lo que requería el partido. La victoria era importante porque adelantar un puesto tiene importancia.

- ¿Qué le falta para convencer a sus jugadores para acabar dignamente la temporada?

- Ahora lo analizaremos bien. Quiero ver los dos primeros goles. Creo que han sido acciones de rebote, en segundas jugadas, que también forma parte de ese azar. Las otras dos acciones son claras, en zonas donde asumir riesgos cuando no hay que tomarlo. No se puede estar con un mando a distancia controlando.

- ¿Ha salido su equipo a competir?

- Ahora lo veremos. Luego diré si eso ha sucedido 90´ o en acciones puntuales. Nos faltó contundencia tanto para defender como para atacar.