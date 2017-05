Joaquín, a un aficionado: "Yo cuento los chistes que a mí me dé la gana"

Joaquín Sánchez no pudo evitar responder a un aficionado que, a su llegada a la estación de tren de Santa Justa, le estaba esperando para recriminarle en los siguientes términos: "Cuenta ahora un chiste". El futbolista de El Puerto de Santa María, afectado y molesto por el comentario, respondió: "Monstruo, yo cuento los chistes que a mí me dé la gana. ¿Vale o no vale? Que hay muchas cosas que hacer para venir aquí a...".

Ádán y un Policía intercedieron en favor del futbolista, al que le recordaron que ante tales provocaciones "no merecía la pena" encararse.

Las imágenes fueron captadas por Cuatro.