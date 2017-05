Alexis: "A ver si soy capaz de tocar la fibra de los jugadores"

Alexis Trujillo será el entrenador del Betis para los dos últimos partidos de Liga. El secretario técnico verdiblanco afronta estas dos semanas con la intención de cambiar la imagen del equipo tras los últimos partidos. "Han llegado dos derrotas consecutivas bastante dolorosas, entiendo que por eso se ha tomado esta decisión. Así que tenemos que cortar esta racha y dar un poco de tranquilidad al ambiente del club. Me sorprendió un poco esta situación, pensaba que iba a quedar la semana como estaba planificada, pero yo soy positivo, me gusta afrontar los problemas cuando llegan y dije que no tenía ningún problema", ha asegurado en la radio oficial del club verdiblanco.

Alexis ha ocupado varios cargos en Heliópolis pero nunca el de primer entrenador. "Desde que llegué al Betis mi idea era aportar mi granito de arena para lo que precisara. Se ha dado esta situación, hay que afrontarla y terminar el campeonato lo mejor posible. Cuando firmé pensaba que podría trabajar en cualquier situación pero el de entrenador del primer equipo no lo contemplaba, pero así es el fútbol. Ahora afronto esta situación y a ver si somos capaces de conseguir lo que se nos pide, competir y dar una buena imagen en estos dos partidos. Siempre que hay una destitución es un momento desagradable, pero el club ha creído oportuno que yo cogiera el equipo para acabar el campeonato en estos dos partidos. Intentaremos acabar dando una buena imagen", ha explicado.

El mensaje que mandará al vestuario esta tarde: "Antes que nada presentaré a los dos componentes que van a estar conmigo, que son Tino Luis y Javi López, que son dos trabajadores nuestros del área deportiva, y lo que les voy a decir es que tengo plena confianza en ellos y que no podemos permitirnos que el nivel sea como en estos dos últimos partidos. A ver si soy capaz de tocarles la fibra".

El once titular para el domingo: "Tendré que ver a todos los jugadores la predisposición que tienen en los entrenamientos. Buscaremos el equilibrio entre carácter y talento. Mi objetivo es que el equipo dé una buena imagen y un espíritu de entrega, el resultado luego es un accidente e intentaremos no cometer nosotros muchos fallos para que el accidente no caiga de nuestro lado. Intentaremos prepararnos lo mejor posible".

Tendrá que hacer un poco de psicólogo: "Los resultados han sido muy adversos, muy negativos, las reacciones de los propios jugadores tras el partido ha sido de no estar contentos con el rendimiento. Así que tenemos que darle confianza porque han demostrado que son capaces de demostrar lo buenos que han sido. Creo que sobre todo debo reforzarles las virtudes que ellos tienen".

Hay aficionados que ya piden que siga la próxima temporada: "Vamos a ver estos dos partios, intentar hacer las cosas lo mejor posible, en el fútbol ya se verá qué sucede y qué pasa, quiero hacer estos dos partidos y dar la mayor alegría posible".

Mensaje a los béticos que no quieren ir al campo: "Creo que los béticos tienen que seguir siempre a su equipo, como han demostrado siempre, donde se ve eso es en los malos momentos".