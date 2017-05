Betis: Rafael Salas solicita la Junta Extraordinaria de Accionistas

Aunque el presidente del Real Betis, Ángel Haro, en su rueda por los distintos medios nacionales ha comenzado su particular campaña para mantenerse en el cargo otro año más, el todavía consejero del Betis, Rafael Salas, ha solicitado esta misma tarde la celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas para que los béticos ratifiquen a los actuales rectores o decidan si es conveniente dar un giro al proyecto deportivo después de los dos intentos fracasados de Ahora Betis Ahora (ABA) de Ángel Haro y José Miguel López Catalán. Presenta así su candidatura a la presidencia del conjunto bético.



Rafael Salas ha presentado elnecesario para solicitar esa Junta. Ahora el club tendrá un mes para publicar la convocatoria de la misma y otro para que tenga lugar su celebración. Por lo tanto, la Junta podría celebrarse a principios de julio, aunque Haro también ha comentado que no considera que sea el momento oportuno para llevarla a cabo porque se encuentra en pleno proceso de planificación de la próxima temporada.

Lógicamente, el actual presidente quiere contar con tiempo para iniciar un tercer proyecto con el que ilusionar a los béticos. De momento, ha dejado a Alexis la responsabilidad de asumir el cargo de entrenador en los dos últimos partidos de la temporada ante el Atlético de Madrid (en casa) y visitando al Sporting de Gijón; y ha justificado el despido de Víctor Sánchez del Amo argumentando que, de esa forma, podrá negociar libremente con un posible sustituto sin faltarle al respeto. El propio Haro ya ha deslizado el nombre de Quique Setién ("es un entrenador que me gusta") como posible inquilino del banquillo béticos para la próxima campaña 2016-2017.



Aunque con sus apariciones públicas, con las críticas directas al plantel ("no se pueden relajar porque siguen cobrando") y con el cambio de entrenadorpretende lograr que la grada no mire el próximo domingo al palco, la evaluación de su gestión tendrá que pasar por laque va a solicitar Rafael Salas, quien es corresponsable de la pésima temporada que ha realizado del Betis pues aún forma parte del actual consejo de administración.

Rafael Salas también tenía previsto dimitir como consejero y, aunque aún no lo ha hecho, ya está desplazado de las decisiones que están tomando los actuales rectores. De hecho, ayer no estuvo presente en el despido de Víctor porque no se le avisó con tiempo suficiente para acudir. Salas también anunciará en breve su proyecto deportivo, en el que ya tiene el fichaje de un entrenador "que va a ilusionar a los béticos", según sus propias palabras, y en el que piensa contar con otros personajes béticos relevantes y con fuerzas vivas del beticismo.