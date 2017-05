Haro: "A Alexis le he pedido que gane los dos partidos"

Ángel Haro, presidente del Betis, pasó anoche por los micrófonos de las principales emisoras de radio para explicar los motivos de la destitución de Víctor Sánchez del Amo como entrenador verdiblanco. "Hemos tomado una decisión que siempre es dolorosa pero los últimos resultados y la imagen del equipo en estos partidos nos ha llevado a ello. Tras el partido de Leganés hablé mucho del corazón y me ratifico en lo dicho. Estoy viendo que el equipo está desconectado pero para mí es importante terminar dándole una mínima alegría a los béticos, no nos merecemos que se arrastre el escudo y haya cierta indolencia como en Leganés. Creo que esta baja competitividad viene porque algunos profesionales creen que ya ha acabado la temporada y no es así hasta que se vayan de vacaciones. Tienen que estar con todos los sentidos y con el amor propio por delante y no pensando en otra cosa", dijo Haro en 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio.

Sobre el cese de Víctor, Haro comentó: "La decisión del entrenador la hemos tomado de manera inmediata. Víctor ha sido un gran profesional con el que teníamos comunicación diaria, honesto en su trabajo y nos deja una cantidad de tarea importante hecha".

Ahora será Alexis Trujillo el encargado de dirigir la plantilla los dos partidos que restan. "Tengo que hablar con ellos para presentarles a Alexis, aunque lo conocen de sobra. Esperemos que en estos dos partidos no tengamos espectáculos parecidos a los dos anteriores. Le he pedido a Alexis que gane los dos partidos, que ganemos y compita. El bético quiere que su equipo compita y buscar ganar pero que nos podamos sentir identificados con los profesionales que nos representan", explicó.

En cuanto al que será su rival por la presidencia del Betis, el todavía consejero Rafael Salas, Haro aseveró: "Si encuentro a alguien que lo puede hacer mejor le doy el paso pero ahora mismo alrededor del Betis no hay personas que puedan aportar más que las que estamos en este proyecto. Le he dicho personalmente que el momento no es el adecuado. Estamos en plenos vaivenes deportivos, con la planificación... Le ofrecí que en diciembre, o antes, incluiríamos el punto del cese y nombramiento de consejeros pero si reúne ahora el cinco por ciento y solicita junta iremos a una extraordinaria. No creo que haya ningún presidente que se haya sometido a cuatro juntas de cese y nombramiento. Es para que se lo hagan mirar los béticos que promueven esas demandas. Me sorprende. He hablado con él hoy mismo. Este paso lo da mal asesorado y se le hace un flaco favor al beticismo".

Acuerdo con Bitton Sport: "Sigo pensando que el acuerdo es bueno, es una opción de compra. Se está permitiendo que ese porcentaje no vote y eso facilita que Salas pueda presentar una propuesta. Lo que no entiendo es cómo las plataformas que le apoyan a este consejero no instan a un punto que sea la ratificación del acuerdo en la junta y sí piden el cese del consejo. Si lo incluyen y se elimina el acuerdo no tendrían opciones de ser presidentes. Son las contradicciones de los últimos días".

Se prevé un ambiente caldeado el domingo en el Villamarín: "Mientras sean con respeto y manifestando lo que crean conveniente no tengo nada que decir. Si es con un cauce educado yo cuando un bético me recrimina algo así lo escucho y le doy explicaciones. No me preocupa. Eso sí, entiendo perfectamente al bético que esté crispado. Mi hijo quitó la tele con el 3-0. Estamos cansados con la situación pero la opción es remar todos en la misma dirección y no ayudan las tribus que intentan asaltos al poder y gente que dicen que quieren ayudar y no ayudan. Del aficionado medio encuentras apoyo pero hay gente que aprovecha los vaivenes deportivos para intentar sacar tajada. Están ahí y la mejor forma de acabar con eso es acertar. Si lo hacemos quedará en nada pero mientras, siempre habrá revuelo alrededor del Betis. Aquí todo se magnifica en lo malo pero se está haciendo mucho, se han creado bases sólidas, estructuras y profesionalización en muchas áreas pero hay que ganar y si no lo hacemos todo se resiente".