Víctor, la inestabilidad y el agotamiento físico

Víctor Sánchez del Amo se ha despedido hoy como entrenador del Betis con una rueda de prensa en la que ha achacado el bajón del equipo en los últimos tres partidos al estrés psicológico por la situación que vive el club y que ha acabado afectando al equipo en el plano físico. "Tenemos nuestra opinión de qué ha pasado en los últimos tres partidos y obedece a un desgaste físico que la plantilla ha tenido que ha sido brutal. Desde el primer partido de Liga en casa el equipo ya tuvo en nuestro estadio el miedo a fallar y eso causa desgaste físico y psicológico. No es normal esta presión jugando en casa. Los jugadores no están acostumbrados. Esto no es culpar a la afición. La afición es la principal víctima y su respuesta obedece a la pérdida de ilusión que se genera año tras año. Eso lleva a chillar a la directiva, al entrenador o al jugador", ha explicado el entrenador.

El técnico se ha esforzado por aclarar que no ha habido cama de los jugadores. "Les agradecemos a los jugadores su implicación desde el primer día. Veníamos de un momento difícil y del peso del escudo. Hoy día el escudo está a una altura y el equipo en otra. En el ambiente en el que llegamos era un reto, de ahí que nuestra vista estuviera en la próxima temporada. Hemos mantenido reuniones de trabajo y de planificación hasta la semana antes del partido contra el Leganés", ha indicado.

El madrileño incluso ha señalado que contaron con dos piscólogos para superar la situación: "Intentamos superar esa presión con dos psicólogos que dieron una charla sobre la gestión del miedo. Con eso preparamos el partido de Vigo con la que sellamos la permanencia. A partir de esa victoria la plantilla soltó toda la tensión. Y es una inercia física la que se ha vivido en los últimos partidos. No ha habido falta de actitud. Ha habido errores por intentar cosas y eso lo agradecemos".

Víctor ha reconocido que le hacía ilusión arrancar la próxima temporada con el conjunto verdiblanco. "Nuestra ilusión era afrontar ese proyecto, pero para nada estamos en contra del club. A los jugadores les hemos dicho que cuando llegamos propusimos un cambio. Cambio de sistema y de posición de jugadores. A los jugadores sólo les podemos dar gracias por su trabajo, su dedicación en cada entrenamiento", ha indicado.

El entrenador ha disculpado a la afición. "La afición es la principal víctima y tiene ese estado al ver que no se consiguen los objetivos año tras año. Y agradecer ese ambiente mágico que hemos vivido en los partidos contra el Madrid, el Barcelona o la primera parte del partido contra el Sevilla", ha subrayado.