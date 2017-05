A Alfonso, que mantendría a Serra, le gusta Setién

Alfonso Pérez Muñoz es la figura clave del proyecto de Rafael Salas, su director de fútbol, pues el deportivo seguiría siendo un Miguel Torrecilla que es del gusto del exdelantero. Además, se le buscaría un hueco a Serra Ferrer, aun saliendo del club Haro y Catalán, y apuesta por Quique Setién, tras haber tanteado a Claudio Ranieri antes de testar que lo del cántabro ya está muy avanzado o prácticamente hecho.

Esto es lo más destacado de la extensa intervención del otrora delantero verdiblanco:

Su posible llegada:

"Quería dar las gracias al Mallorca por permitir formarme como entrenador y en secretaría técnica. Me ha permitido acabar mi contrato laboral para estar aquí sentados contando nuestro proyecto. Es de agradecer. Me impactó mucho el mensaje de un bético que me decía que tenía que dar un paso al frente por el club. Estuve hablando con Rafael Salas de sus ideas. Él sabe los problemas que hay en el Betis, me pidió ayudarle en la parcela deportiva".

Haro y Catalán:

"Todos queremos, apreciamos y nos da mucha pena ver cómo se ha estado manejando tanto institucionalmente como deportivamente. Venimos de ver unos años difíciles, con muchos errores. Imagino que esta sensación la han tenido muchos aficionados".

Su proyecto:

"Vengo con muchas ganas, con personas en mente que puedo traer en la parcela deportiva. Llevamos unos meses planificando todo. Creo que es el proyecto para el Betis, sin menospreciar a nadie. Una de las claves importantes para nosotros va a ser la cantera. Ahí nos tenemos que apoyar muchísimo".

Su función:

"Mi cargo sería el de director de fútbol. Cordinaríamos toda la parcela deportiva del club. Es mejor consensuar todas las cosas, no entregar las llaves a ninguna persona en concreto. Valoraremos todas las opciones, todo consensuado desde cualquier ámbito. No vamos a vender humo, no vamos a mentir. Tendremos un equipo ganador en el que arrimaremos el hombro por el bien del Betis. Hemos estado trabajando, viendo mucho fútbol, viendo entrenadores... Partimos con cierta desventaja".

Los fichajes:

"En caso de que lleguemos al Betis, tendremos jugadores contrastados. Trataremos de inculcar una mentalidad ganadora. No me gusta perder ni a las chapas. Eso hay que demostrarlo en el campo, con ilusión. Tenemos en mente muchísimos jugadores para poder traer, pero estoy convencido de que en breve anunciarán otra noticia".

Serra Ferrer:

"A Serra lo conozco. Es un grandísimo entrenador y una persona relevante en la historia del Betis. Creo que se le ha utilizado como cortina de humo. Creo que es un muy buen profesional. Nos ha pillado un poco de sorpresa. Ha sido un movimiento electoral. Es triste que una persona como Lorenzo pueda ser utilizada así. En caso de salir nuestra candidatura, habría que buscarle su sitio. No dudo de la voluntad de Lorenzo para ayudar al Betis".

Miguel Torrecilla:

"A Torrecilla lo conozco de una vez el año pasado que vine a ver el Betis B. Me parece un buen profesional. Me he informado de él y me han hablado francamente bien. Nuestra idea es que se adaptase un poco a nuestra idea de proyecto. Intentaremos que siga las pautas que vamos a marcar en nuestra dirección deportiva. Si él quiere, está invitado a adaptarse".

El próximo entrenador:

"Contactamos con Ranieri, pero creemos que el Betis puede tener ya un entrenador fichado, por eso no podemos movernos en ese sentido. Setién me gusta. Es uno de los entrenadores que nosotros podríamos tener en mente. Es un entrenador del perfil que nos gusta".