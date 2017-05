Alfonso, Valenzuela y Ceballos, las grandes bazas de Rafael Salas

"Nos presentamos con una frase conocida ('Arriba Betis Campeón') y que refleja parte de la esencia. Es el momento de decir basta y de hacer un Betis campeón", ha comenzado diciendo Rafael Salas, en las presentación de su candidatura a la presidencia del Betis.

El ya exconsejoro se ha presentado en el hotel con una sorpresa: la de las presencias de Alfonso Pérez Mñoz y Miguel Valenzuela. "Tanto Alfonso como Valenzuela encarnan los valores del Betis. Nadie mejor que ellos para explicar el proyecto", apuntó.

Después, los ataques a Haro y Catalán: "Hace más de un año que Adrián Fernández y yo veníamos alertando de que el barco va a la deriva. En ningún momento, han contado con el asesoramiento del resto de consejeros para las decisiones estratégicas importantes. Esa fractura en el consejo es innegable. Hemos salido el 40 por ciento de los miembros de 'ABA'. Están llamando a profesionales con los que hemos contactado para desacreditarnos".

Salas cree que los actuales dirigentes tienen miedo de que les muevan la silla y que, por ello, están huyendo hacia delante. "Esto me recuerda a etapas pasadas. A las puertas de unas elecciones, están dejando el equipo hecho. ¿Qué prisa les ha entrado por planificar? Es un parche más a un proyecto fracasado. Su único fin es aferrarse al poder.

Me comprometo a situar al club en el lugar que le corresponde".

"He querido dejar para el final uno de los pilares clave de nuestro proyecto: la cantera. Durante 40 años, he sido responsable de la cantera y ahora está abandonada. El Real Betis necesita la cantera y los frutos de la misma si queremos competir al máximo nivel. De Dani Ceballos me gustaría hacer un inciso. Es la columna vertebral de nuestro proyecto, totalmente intransferible", finalizó, antes de someterse a las preguntas de la prensa.