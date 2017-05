Castaño: "No he decidido mi voto"

Abierto a explicarle individualmente su proyecto a Manuel Castaño, "como accionista de referencia", Rafael Salas deja en manos del ex dirigente bético su eventual apoyo, algo que el letrado no ha decidido aún.

"Yo quiero lo mejor para el Betis y ya veré si voto a Salas, Haro o me abstengo. Mi voto no está definido, no puedo posicionarme, pero sé que el señor Salas es valiente y bético de toda la vida, no como los de ahora", señaló el propio Castaño en la Cope, donde también avaló la llegada de Serra Ferrer: "Es una decisión de los que mandan, que es la Liga de Juristas Béticos, pero es un fichaje bueno. Si no está el otro día en el palco los pitos se escuchan en Dos Hermanas. No es un bético de nacimiento, pero más bético que Haro es sin duda".