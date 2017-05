Los duros ataques de Salas a 'ABA'

Rafael Salas ha centrado casi toda su intervención en criticar la gestión de Haro y Catalán, a los que avisa que harían mal en considerarse ganadores: "No están jugando limpio".



"Los béticos deben elegir sin temor, sin miedo. Son unas elecciones limpias. Quería esperar a que el equipo se salvara. Si hablamos de idoneidad del momento, nunca habrá. El Betis se está desangrando. No están jugando limpio. Lanzan cortinas de humo tratando de vender una ilusión que de nuevo va a ser falsa. Yo no lucho por aferrarme a un sillón, lucho por el club", resaltó, antes de incidir en que la situación en el Betis no es tan bonita como la pintan desde 'ABA': "La economía del club es complicada, tenemos que ser muy imaginativos para salir de ella. Espero que esto quede aquí, aprendan y no lo continúen haciendo. Al final se trata de bloquear una alternativa. Ellos son muy malos en organizar proyectos deportivos, pero muy buenos en organizar estrategia electoral".

"Ellos piensan que lo tienen ganado -continúa-. Los béticos somos capaces de lo mejor y de lo peor, que no se le olvide al señor Haro. No he hablado con Castaño todavía. Primero, va a conocer mi proyecto, se lo explicaré si quiere conocerlo individualmente. No vengo a hacer un proyecto deportivo basado en un futbolista. Hay que hacer un equipo. Los béticos están hartos", enfatizó.

Después, más ataques a los actuales rectores: "El manquepierda está mal entendido. No significa falta de exigencia. Es que cuando el equipo compite, la afición muere con ellos. Haro me dijo que si veía algún tipo de irresponsabilidad, que acudiera a los juzgados y denunciara. Antes de solicitar la Junta, ellos ya me dijeron que iban a planificar. Cerrar en el mes de mayo, para mí, es una irresponsabilidad. "Parece ser que ellos tienen ya varias salidas, además de la de Piccini".

Y el anuncio de otro clásico que se sube a su barco: "Chaparro me hace llegar sus acciones como lo han hecho muchos accionistas. Es bético, ahora mismo no cuento con él".

"No os veo como francotiradores", le dijo a la Prensa. Para Sales, "la política de comunicación es otra de las cosas que hay que mejorar en el club". "Cuando parte de la prensa de esta ciudad se considera marginada, es algo que hay que tratar. Yo no os veo como francotiradores", insistió.