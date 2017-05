Nolito-Betis: un amor imposible (hasta ahora)

Haro y Catalán, ya sea por la amenaza que supone Rafael Salas o bien porque, efectivamente, se han dado cuenta de sus errores y están reaccionando; se han puesto las pilas. Primero, destituyeron a Víctor Sánchez del Amo, después acordaron el regreso de Serra Ferrer, están tanteando entrenadores (Setién es el favorito), han dejado casi atado a Sergio León y han vendido a Cristiano Piccini, en una buena operación.

Y es sólo el principio. Ni se descartan las ventas de Dani Ceballos o Riza Durmisi -la del canterano, inevitable, por su baja cláusula-, ni tampoco la llegada de futbolistas de postín, como Nolito.

Desde luego, no se trataría de una operación fácil, en gran parte por su elevada ficha, pero desde Heliópolis ya han iniciado contactos para intentar vestir de verdiblanco al extremo, al que llevó Miguel Torrecilla al Celta. Fue en 2013 y pese a un intento del propio Betis. Roberto Ríos y Rafael Gordillo hablaron con él, pero entonces en la entidad heliopolitana no había cash. "Para comprar jamón hay que ir con 120 euros, no con cinco", dijo entonce el otrora futbolista del Écija.

El Manchester City pagó 18 millones de euros por Nolito el pasado verano y, si bien comenzó teniendo minutos a las órdenes de Pep Guardiola, acabó desapareciendo de sus alineaciones. Tanto el futbolista como su novia quiere trasladarse a Sevilla y que el sanluqueño, con el objetivo de estar en el Mundial 2018, juegue en el Betis. De hecho, lo han deseado desde siempre, pero ha sido un amor imposible. Al menos, hasta ahora. En La Palmera ya han iniciado los contactos para que se consume.