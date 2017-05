Al Molinón, con la "dignidad" en juego

Dani Giménez tendrá, por fin, la oportunidad de defender la portería del Real Betis Balompié en Liga este curso, una vez que Adán no pueda participar este sábado ante el Sporting por acumulación de tarjetas. "¿Jugar? En principio sí, aún no nos ha dicho nada el míster, pero sí. Ha sido una semana más, yo intento entrenar todas las semanas a tope y ahora tengo un partido el sábado. A demostrar que estoy bien, preparado y concentrado. El año pasado ya renové. Había hablado con dos clubes que me habían llamado, pero mi intención siempre ha sido la de seguir así, por el club, la ciudad, la afición y el crecimiento que queríamos tener con la posibilidad de jugar en Europa. Eso no se ha podido dar, pero el crecimiento está ahí. Ha sido el rol, fue lo que yo elegí", destacó el cancerbero en los medios oficiales del club, donde reiteró que "no" es "nada cómodo" y que le "gusta ganar en los entrenamientos y hacerlo todo bien".

"Ahora, habiendo elegido eso y sabiendo el rol, te hace estar más tranquilo y ayudar a la gente. Tienes una experiencia y aquí en el Betis es más complicado, porque tienes que sustituir a un gran portero y es el Betis, un club con una presión y exigencia grande. Espero que el sábado hagamos todos un buen partido, acabar de forma digna la temporada y demostrar que estoy preparado", apostilló Dani Giménez. Sobre el Sporting, rival del próximo sábado en el que será el último partido de la temporada, destacó que será un encuentro "descafeinado" en el que el Betis no se juega más que "la dignidad" y en el que ellos, ya descendidos, "querrán despedirse bien de su afición". "Nosotros somos ajenos a eso. Los menos habituales que jueguen en Gijón, que lo hagan lo mejor posible y demuestren que podían haber jugado más o por qué no han jugado tanto. Que termine el partido y que el jugador se vaya a casa sabiendo que ha hecho bien su trabajo. El otro día fue una imagen, que el equipo dio la cara y compitió bien ante uno de los grandes de nuestra liga, ahora jugamos contra el Sporting, que ya ha bajado, y nosotros debemos ir a ganar", concluyó Dani Giménez, quien tiene asumido su rol.