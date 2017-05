Serra Ferrer: "Nolito es un buen jugador y me gusta"

No es descabellado. Al menos, eso es lo que piensa Lorenzo Serra Ferrer de la posibilidad de que Manuel Agudo Durán, más conocido como Nolito, recale en el Betis la próxima temporada, pese a los cuatro millones de euros que tiene de ficha el jugador del Manchester City.

Para el flamante vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, el de Sanlúcar de Barrameda es el tipo de "buen jugador" que necesita el Betis, si bien el de Sa Pobla prefiere ser cauto y esperar a confirmar el nombre del entrenador, con el que consensuarán su presumible llegada.

"Con el nombre de Nolito ahora mismo es difícil comprarse la camiseta del Betis, porque no hemos ni contactado con él, y no sabemos la opinión del entrenador. Es un buen jugador y no vamos a discutir su valía, pero vamos a hacer las cosas con la prudencia y el sentido común, respetando la decisión del entrenador", señaló al respecto Serra en los micrófonos de 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, donde admitió que "hay interés en adquirir buenos jugadores y Nolito lo es". A la pregunta concreta de si el jugador 'blue' es de su agrado, Serra fue tajante. "¿Si me gusta? Sí. Pero hay que ver qué dice el Manchester City".

Serra presume de ser un "gran amigo" de Pep Guardiola, actual entrenador de Nolito, y de Txiki Begiristain, director de futbol del conjunto inglés, a los que planea solicitar su cesión nada más obtenga el 'sí' del futuro técnico, del que la candidatura 'ABC' asegura que será Quique Setién, algo que no se atreve a confirmar el propio Serra. "Que yo sepa no (Setién), pero quizás el señor Salas sabe más que yo, porque el señor Salas ha sido consejero y a lo mejor han tomado esta decisión cuando él ha sido consejero, pero desde que yo estoy no. No tengo conocimiento de esta decisión. Pero, si se hubiera tomado antes, me lo habrían dicho, pero no ha sido así", insistió el otrora entrenador verdiblanco, aunque sí aventuró el perfil que deberá cumplir. "No es fácil buscar un perfil de entrenador que entienda lo que es del Betis. Te guste o no te guste, el Betis es singular, complicado pero como todos los equipos, porque te obliga a ganar".

Del mismo modo que Lorenzo Serra Ferrer apostó por un técnico que conozca bien no sólo la Liga española sino también la idiosincrasia de un club tan particular como el verdiblanco, defendió el tipo de jugador que ficharán este verano, alejado de las medianías de otras temporadas, contrastado y con amplia experiencia en el campeonato. "Jugadores con un perfil normal, con un ambiente sin presión y con un objetivo liviano como han podido tener Eibar y Alavés este año, han dado un resultado espectacular. Y equipos que tenían una responsabilidad como el Valencia, mira donde están clasificados. Yo creo que el Betis puede aspirar (a un tipo de jugador) un poco más alto porque la exigencia de la grada es algo contrastado. Un jugador que ya haya pasado los exámenes de la experiencia en Primera división. Es cierto que ahora tenemos que partir con humildad necesaria y pensar que el año que viene nos vamos a clasificar para la Champions porque sí, porque somos el Betis. No, no, todo esto hay que demostrarlo y cohexionarlo. Y cada partido volver a empezar, pero creo que el perfil de jugador debe ser muy bueno", señaló para terminar.