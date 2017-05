Adán y su futuro: "Tengo contrato, así que aquí estaremos"

Antonio Adán, portero del Betis, ha estado esta hoy en la entrega de los Premios Gourmet de Deportes de Cope Sevilla, donde ha hablado sobre su futuro. "Tengo contrato, así que aquí estaremos", ha aclarado el de Mejorada del Campo, que espera que la próxima temporada sea más ilusionante: "Esperemos que realmente el año que viene sea el del Real Betis, donde hagamos todas las cosas muy bien y se complete un proyecto que ilusione otra vez al bético".

En cuanto a su temporada en lo personal, Adán ha comentado: "Estoy contento en lo personal porque a pesar de no haber sido el mejor año posiblemente he vuelto a hacer números buenos pero al final lo que predomina es el colectivo y ahí no hemos cumplido el objetivo que el club nos marcaba al principio de la temporada".