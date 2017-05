Pezzella, esperanzado en que "se arregle la situación política del club"

El central argentino Germán Pezzella, que acaba de prolongar su vínculo con el Real Betis hasta junio de 2021, se ha mostrado este jueves esperanzado en que "se arregle la situación política" de la entidad porque es beneficioso "la unión para la mejoría del club que ir cada uno para un lado".

Pezzella, que compareció en la sala de prensa de la ciudad deportiva bética tras la sesión preparatoria, espera que se solucione cuanto antes un conflicto accionarial que se dilata ya varios años y por el que en la actualidad hay convocada una junta general extraordinaria para junio con dos candidaturas que pretenden hacerse cargo de la gestión y dirección de la entidad.

El defensa argentino, que cumple su segunda temporada en el equipo sevillano, se mostró "contento con la renovación" firmada gracias a la "buena predisposición de las dos partes". Pezzella resaltó que, en sus dos primeras temporadas en España, jugó "sesenta y pico de partidos" y que "la confianza es algo que ayuda" a pesar de las "críticas" en unos "inicios que no fueron fáciles", pero que las considera como "parte de la profesión". El central bonaerense se felicitó por la incorporación como vicepresidente deportivo de Lorenzo Serra Ferrer, a quien "conocía por lo que ha sido en este club" y está seguro de que "va a sumar porque conoce la institución, es un plus más para que los buenos resultados lleguen".

Pezzella habló abiertamente de Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas que vinculan al Betis para la venidera campaña, y dijo que con su actual equipo "ha tenido un estilo definido, muy reconocible", que le gusta porque "toma riesgos pero", aunque añadió que no le "compete hablar de este tema". Al futbolista, "como defensor", le "duele el dato de los goles encajados" pero recordó que "atacar y defender es algo que se hace en bloque, pero claro que siendo defensa no gusta encajar tantos goles" en una "temporada que no ha sido" la que le "gustaría".