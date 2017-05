Serra, sobre Setién: "Estamos en camino"

Serra Ferrer se ha puesto las pilas, nada más llegar, y está acelerando en la planificación del nuevo Betis, tratando de cerrar primero el asunto del banquillo. Por ello, viajó junto a Miguel Torrecilla a terminar de convencer a Quique Setién, a quien se ha referido este jueves, en los micrófonos de Canal Sur Radio.

"Setién está dentro de la terna de entrenadores. Queremos tomarnos las reflexiones oportunas sin engañar a nadir. Pero hay que dejar clara una cosa; nadie tiene una varita mágica para que lo resultados se produzcan. El bético lo que quiere es disfrutar y ver ganar a su equipo. Por suerte soy conocedor de lo que el bético quiere. Tenemos que combinar una mezcla de futbolista esforzado pero que vaya acompañado de un talento. Hemos hablado con Setién varias veces y estamos en el camino. Tiene un perfil muy bueno para lo que yo pienso que es válido para el Betis. Es un hombre de fútbol y sabe que el Betis le puede dar un proyecto bueno para que él se sienta realizado y sea un buen escaparate", ha comentado el de Sa Pobla.

Posteriormente, se refirió a Alfonso Pérez Muñoz, en la candidatura de Arriba Betis Campeón, con quien la relación ya no es demasiado buena: "Es raro que Alfonso diga eso, pues me conoce bien. Yo no quiero polémicas. Soy una persona de fútbol. Vine aquí porque me llamaron Haro y Catalán y creyeron que podía aportar al club. Esta situación no es la más adecuada para el Betis en estos momentos. Hay que levantarse, caminar y saber que el Betis está por encima de todos. Lo mejor para el club es hacer el menor ruido posible en esto y dejar que como entidad se vaya consolidando".

"El Betis con estas turbulencias no le han beneficiado. Si somos capaces de unir al beticismo y damos con una filosofía buena, además de un ambiente alegre y entusiasta, esto va a funcionar. Más pronto que tarde, el Betis le dará la vuelta a todo esto", terminó.