Ceballos, baza ya prioritaria

La continuidad de Dani Ceballos es una impagable baza electoral para las dos candidaturas a la presidencia bética. Así, si 'Arriba, Betis, campeón' la situó como clave en su proyecto, ayer Serra dejaba claro: "Es prioritario, fundamental para el Betis y la afición. El club va a hacer el máximo esfuerzo necesario para que el jugador continúe, al menos, una temporada más aquí". Y eso pese al reducido presupuesto para fichar, porque, para el balear, el entorno debe ser el apropiado: "Si somos capaces de unir al beticismo, cambiar esta dinámica, convencer con la idea de juego que queremos y transmitirla bien a los que tienen que llevarla a cabo, y nos encontramos un ambiente entusiasta y generoso, lo lograremos. Cuando llegué al Betis, estaba en Segunda y todo era mediocre, pero cambiamos la tendencia y la dinámica; no sólo aquellos jugadores eran buenos en Segunda, sino que también lo fueron en Primera. Haremos algunas incorporaciones, pero estamos esperando un poco a consensuarlas con el entrenador, que también tiene que opinar. Se le ha dicho la idea de juego que queremos practicar y, si él la cree viable, se hará todo lo que sea posible en cuanto a las incorporaciones".

En este sentido, el flamante vicepresidente deportivo añadió que "hay que mirar al presente y al futuro, porque el pasado es una página que no sirve; se debe aprender de él, sí, pero buscando escribir una página brillante en Primera división, que es lo que el bético necesita. Hay que poner los objetivos claros y hablar con claridad. Si el objetivo no está perseguido por el rigor y la fuerza de voluntad, no se consigue nada".

Serra, que promete colaborar "con toda la humildad y la ilusión a que el Betis se aproxime a lo que representan su afición, su historia y su presente", adelantó su hoja de ruta en lo que a planificación se refiere: "La semana que viene hablaré con la plantilla para explicar el proyecto y las sensaciones que tenemos. Los jugadores quieren irse de vacaciones, pero seremos rigurosos en la exposición y el entendimiento".