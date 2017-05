Setién dice que no sabe aún a qué equipo irá

El fichaje de Quique Setién por el Betis no está cerrado y el técnico cántabro, con otras propuestas, asegura que aún no ha tomado una decisión, por lo que puede desmentir fácilmente que vaya a llevarse de Las Palmas a jugadores con contrato, como Vicente Gómez o Roque Mesa.

Setién ha ofrecido este viernes una rueda de prensa previa al partido de los amarillos ante el Deportivo, aunque no será su última comparecencia en las islas, ya que dará una última para explicar por qué se va y cuáles son los problemas que se han dado en el vestuario. Y han sido mucho, como demuestra la bronca que ha tenido con Kevín-Prince Boateng este mismo jueves.

"Lo hablaré en su momento. Daré mi versión de lo que ha pasado relatando los hechos. No tengo ningún malestar con el club ni con ninguna persona y espero que tengáis paciencia porque daré mi versión de los hechos. No sé los jugadores que voy a tener al equipo donde voy. He escuchado que me iba a llevar a Vicente, a Roque... a mí me hace muchísima gracia. Es de risa. Sin saber ni siquiera el equipo al que vas", ha comentado el ex del Lugo, el favorito de Serra y Torrecilla para el nuevo proyecto de Haro y Catalán.