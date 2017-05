La última bronca de Setién en Las Palmas

El presidente de Las Palmas ha intentado renovar a Quique Setién por todos los medios, pero el técnico cántabro hace tiempo que decidió cambiar de aires. Se dice que es una cuestión de dinero, pero la realidad es que la relación entre el técnico cátabro y algunos pesos pesados del vestuario no es buena.

La última muestra ha llegado este mismo jueves, en el entrenamiento que los amarillos tuvieron en Gran Canaria para preparar el encuentro ante el Deportivo, el último de LaLiga y el del adiós de Setién.

Setién, vista la relajación, abroncó a los futbolistas: "¡Esto parece el patio del colegio!", espetó, hasta que se Boateng, recién renovado, replicó: "No sólo nosotros". El preparador no tardó en responder: "¡Algunos os tenéis que mirar la cabeza! ¡Dedicaos a entrenar y a jugar!" El ghanés no se calló: "¡Si hablamos, hablamos todos!".

El de La Coruña será el último partido de Setién en la UD Las Palma. Seguramente, a partir de la próxima temporada entrene al Betis, aunque las negociaciones no están aún cerradas.