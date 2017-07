Su abuela: "A Ceballos le gusta su Betis, pero si le llaman otros equipos..."

Los abuelos de Ceballos se han pronunciado sobre el futuro de su nieto ante las cámaras de El Chiringuito de Mega. Su abuela, María, sabe de su amor por el Betis, aunque con los clubes que están detrás sabe que será difícil tenerlo a su lado el año próximo. "No sabe dónde acudir. A él le gusta el Betis, porque el Betis es su Betis, pero hay que comprender que si lo llaman otros equipos... es su porvenir. Dani lo que quiere es jugar y no estar sentado", comentó.

Lo que sí tiene claro su abuelo, Antonio, es que no lo quiere fuera de España. "Lo que le decimos es que esté tranquilo. Le hacen muchas preguntas, unos amigos le dicen una cosa, otros le dicen otra... No queremos que se vaya fuera de España, pero eso ya es decisión suya y de su padre. Si se va al Barça o al Madrid a lo mejor no juega", apostilló.