Pedro renueva con el Betis y hará la pretemporada con Setién

El portero Pedro López ha renovado hoy con el Real Betis y hará la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Quique Setién, informó el club verdiblanco.

Pedro López (Mérida, 1995), quien debutó con el primer equipo bético en el último partido de la temporada 2014-2015, afrontará la próxima temporada su octavo curso en el club bético después de haber contribuido en esta al ascenso del filial verdiblanco a Segunda B.

El cancerbero manifestó a los medios del club que está "muy contento" ante esta "nueva oportunidad" y prueba de confianza en él, por lo que cuando se lo plantearon, no lo pensó dos veces.

"Desde que llegué con quince años he estado aquí muy bien. Todos los años me he sentido muy a gusto. La afición, el equipo, el club, todo es increíble. Estoy muy contento por poder seguir otro año aquí y ojalá sean muchos más", manifestó el portero