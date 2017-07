Solución inminente al 'caso' Ceballos

Dos semanas pidió Dani Ceballos al Betis el pasado martes 4 de julio. Un tiempo en el que el canterano tenía la intención de valorar todas las propuestas que tenía encima de la mesa, entre ellas la renovación del Real Betis y las ofertas del Real Madrid y F.C. Barcelona. Sin embargo, parece que el utrerano no va a agotar esa quincena y que su respuesta puede producirse en cualquier momento.

La llamada del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las últimas horas para tratar de convencerle, podrían haber precipitado los acontecimientos. De hecho, diversos medios apuntan a que el jugador podría pasar este mismo lunes el reconocimiento médico en la capital de España, trámite previo a la firma de su nuevo contrato con el conjunto blanco, que le uniría a ellos durante los próximos seis años.

En Can Barça, entretanto, andan molestos por la actitud del jugador. Según desvela Mundo Deportivo, el F.C. Barcelona le trasladó su propuesta hace unos días y quedó a la espera de una respuesta por parte del jugador, llamada que, de momento, no se ha producido, y a la luz de los acontecimientos, no parece que se vaya a producir.

Bahía, agencia de representación del jugador, desmiente tal extremo, ya que aseguran que ya le habrían trasladado al conjunto azulgrana la decisión del jugador de vestir de blanco el próximo curso. Con todo, parece que son las formas de la agencia las que han molestado en la entidad culé, que ya da por perdido al futbolista.

En el Betis tampoco tienen noticias, de momento, de los planes del internacional sub 21, al que han respetado en todo momento. En Heliópolis son conscientes de que las posibilidades de que Ceballos continúe de verdiblanco son escasas, pero prefieren esperar a que sea el propio jugador el que les traslade su decisión.

En caso de confirmarse finalmente la salida del todavía ´10´ bético, los verdiblancos ingresarían una cantidad cercana a los 18 millones de euros, cifra ligeramente superior a la estipulada en su cláusula de rescisión. De esa cifra, unos 15 millones se quedarían en el club, mientras que el resto se repartiría entre el jugador y sus agentes.

Entretanto, el Real Madrid echa a andar este lunes con los desafíos de la Supercopa de Europa y de España a la vista y pendientes del anuncio de la incorporación de Dani Ceballos, así como de las eventuales salidas de futbolistas que podrían provocar la llegada del bético.

La diferencia, las primas

Ceballos percibirá en el Madrid una ficha similar a la que le proponía el Betis en su renovación, superior a los dos millones. Sin embargo, el jugador se ha decantado por la propuesta blanca, entre otras razones, porque con las primas que presumiblemente reciben los jugadores blancos a final de temporada por la consecución de los objetivos, podría llegar a doblar esa cantidad. Su cláusula será de 200 kilos.